28.04.2026 06:31:29

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A legte Quartalsergebnis vor

Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A hat am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A ein EPS von -1,020 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A 1,49 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,57 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,370 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 6,03 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A 7,19 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,309 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 6,16 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 17: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 17
25.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.04.26 KW 17: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.04.26 KW 17: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt fester -- DAX geht leichter aus dem Handel -- US-Börsen schließen schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich mit Verlusten
Der heimische Markt konnte am Dienstag moderat zulegen. Der deutsche Leitindex bewegte sich etwas nach unten. An den US-Börsen waren Verluste zu sehen. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen