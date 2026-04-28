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28.04.2026 06:31:29
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A legte Quartalsergebnis vor
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A hat am 25.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,20 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A ein EPS von -1,020 CNY in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A 1,49 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 4,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,57 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Das Ergebnis je Aktie fiel für das Gesamtjahr negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,370 CNY beziffert. Im Vorjahr waren -0,820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 6,03 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 16,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A 7,19 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 0,309 CNY sowie einem Umsatz in Höhe von 6,16 Milliarden CNY gerechnet.
Redaktion finanzen.at
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