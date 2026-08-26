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26.08.2026 06:31:28
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,32 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,120 CNY je Aktie generiert.
Im abgelaufenen Quartal hat Guangzhou Kingmed Diagnostics Group A 1,53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,325 CNY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 1,53 Milliarden CNY in den Büchern stehen werden.
Redaktion finanzen.at
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