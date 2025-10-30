|
Guangzhou LBP Medicine Science Technology A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guangzhou LBP Medicine Science Technology A ließ sich am 28.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Guangzhou LBP Medicine Science Technology A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,150 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Guangzhou LBP Medicine Science Technology A im vergangenen Quartal 92,1 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 25,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou LBP Medicine Science Technology A 123,5 Millionen CNY umsetzen können.
