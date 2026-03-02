Guangzhou LBP Medicine Science Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Guangzhou LBP Medicine Science Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,36 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Guangzhou LBP Medicine Science Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,090 CNY vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 94,4 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 116,9 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,480 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Guangzhou LBP Medicine Science Technology A ein Ergebnis je Aktie von 0,230 CNY vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 25,52 Prozent auf 347,27 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 466,28 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

