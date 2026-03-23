Guangzhou Pharmaceutical: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guangzhou Pharmaceutical hat am 20.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,22 HKD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Guangzhou Pharmaceutical ebenfalls 0,220 HKD je Aktie eingebüßt.

Guangzhou Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,61 Milliarden HKD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 17,23 Milliarden HKD erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,99 HKD. Im Vorjahr hatte Guangzhou Pharmaceutical 1,89 HKD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat Guangzhou Pharmaceutical im vergangenen Geschäftsjahr 83,99 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,56 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guangzhou Pharmaceutical 81,11 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at