Guangzhou Pharmaceutical hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Guangzhou Pharmaceutical präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,53 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,410 HKD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Pharmaceutical im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 21,60 Milliarden HKD. Im Vorjahresviertel waren 19,61 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at