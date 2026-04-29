Guangzhou Pharmaceutical informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guangzhou Pharmaceutical hat sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,10 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 1,12 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Guangzhou Pharmaceutical hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 23,28 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 22,47 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at