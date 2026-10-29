Guangzhou Pharmaceutical legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Guangzhou Pharmaceutical stellte am 28.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 0,24 CNY gegenüber 0,490 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 19,99 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 19,77 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at