Guangzhou Pharmaceutical präsentierte Quartalsergebnisse

Guangzhou Pharmaceutical lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,49 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,370 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,74 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,02 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 19,77 Milliarden CNY ausgewiesen.

