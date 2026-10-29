Guangzhou Pharmaceutical: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Pharmaceutical präsentierte in der am 28.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,28 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,530 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,60 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 23,25 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 21,60 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at