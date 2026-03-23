Guangzhou Pharmaceutical: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Guangzhou Pharmaceutical lud am 20.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 CNY. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,200 CNY ebenfalls auf diesem Niveau.

Auf der Umsatzseite standen 16,05 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,93 Milliarden CNY umgesetzt.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,83 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,74 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangzhou Pharmaceutical in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,53 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 77,45 Milliarden CNY im Vergleich zu 74,81 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at