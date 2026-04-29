Guangzhou Pharmaceutical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Guangzhou Pharmaceutical hat am 27.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,24 HKD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangzhou Pharmaceutical ein EPS von 1,20 HKD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 26,27 Milliarden HKD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 24,03 Milliarden HKD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at