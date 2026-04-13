Guangzhou Port Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Port Company hat sich am 11.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,01 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Port Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,020 CNY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Guangzhou Port Company mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,11 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 33,24 Prozent verringert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,110 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,130 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 14,06 Milliarden CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 13,90 Milliarden CNY.

Redaktion finanzen.at