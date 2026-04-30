Guangzhou Port Company vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Guangzhou Port Company hat am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,040 CNY im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,01 Milliarden CNY – eine Minderung von 11,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,42 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at