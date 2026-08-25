Guangzhou Port Company zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Port Company hat am 24.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Mit einem EPS von 0,04 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Guangzhou Port Company mit 0,040 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3,55 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 3,49 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at