Guangzhou Restaurant Group A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guangzhou Restaurant Group A äußerte sich am 06.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,080 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Restaurant Group A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,10 Milliarden CNY im Vergleich zu 1,01 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,860 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Restaurant Group A ein Gewinn pro Aktie von 0,870 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,91 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,38 Milliarden CNY, während im Vorjahr 5,08 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,904 CNY und einen Umsatz von 5,38 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

