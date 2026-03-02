Guangzhou Risong Intelligent Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangzhou Risong Intelligent Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangzhou Risong Intelligent Technology A ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 362,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Guangzhou Risong Intelligent Technology A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangzhou Risong Intelligent Technology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 944,90 Millionen CNY im Vergleich zu 882,53 Millionen CNY im Vorjahr.

