02.03.2026 06:31:29

Guangzhou Risong Intelligent Technology A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guangzhou Risong Intelligent Technology A stellte am 27.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Guangzhou Risong Intelligent Technology A ein EPS von 0,050 CNY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 362,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 61,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,7 Millionen CNY in den Büchern standen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,100 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatte Guangzhou Risong Intelligent Technology A ein EPS von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Guangzhou Risong Intelligent Technology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 944,90 Millionen CNY im Vergleich zu 882,53 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:17 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
28.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen