Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,21 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 116,1 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 38,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A 189,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,510 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A ein EPS von -0,140 CNY in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A 457,85 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 25,66 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 615,86 Millionen CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at