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23.04.2026 06:31:29
Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.
Mit einem EPS von 0,06 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A mit 0,060 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz wurden 157,5 Millionen CNY gegenüber 125,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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