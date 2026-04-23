Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A hat am 22.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Mit einem EPS von 0,06 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A mit 0,060 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz wurden 157,5 Millionen CNY gegenüber 125,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at