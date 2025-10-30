Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Guangzhou Sanfu Newmaterials Technology A ein Ergebnis je Aktie von -0,120 CNY vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,6 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 14,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 131,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at