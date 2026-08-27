Guangzhou Shipyard International hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guangzhou Shipyard International veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,31 CNY. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Shipyard International einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,79 Prozent auf 5,43 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,53 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at