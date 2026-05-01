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01.05.2026 06:31:29
Guangzhou Shipyard International legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guangzhou Shipyard International stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es stand ein EPS von 0,32 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Shipyard International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 HKD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 65,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,89 Milliarden HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,42 Milliarden HKD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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