Guangzhou Shipyard International mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guangzhou Shipyard International lud am 27.03.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,130 CNY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,23 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 6,72 Milliarden CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,710 CNY, nach 0,270 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,87 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 20,53 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 19,39 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at