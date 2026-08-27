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27.08.2026 06:31:29
Guangzhou Shipyard International präsentierte Quartalsergebnisse
Guangzhou Shipyard International äußerte sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS lag bei 0,36 HKD. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Shipyard International einen Gewinn von 0,260 HKD je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Shipyard International in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,23 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,26 Milliarden HKD im Vergleich zu 7,05 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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