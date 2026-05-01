Guangzhou Shipyard International: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Guangzhou Shipyard International präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,130 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guangzhou Shipyard International in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 5,69 Milliarden CNY im Vergleich zu 3,64 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at