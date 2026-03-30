Guangzhou Shipyard International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Shipyard International hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,27 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Shipyard International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,84 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,26 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,770 HKD. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Shipyard International einen Gewinn von 0,290 HKD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 22,27 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 21,03 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at