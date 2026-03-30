30.03.2026 06:31:29

Guangzhou Shipyard International veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Guangzhou Shipyard International hat am 27.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 0,27 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guangzhou Shipyard International noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 HKD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,84 Milliarden HKD – das entspricht einem Minus von 5,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,26 Milliarden HKD in den Büchern gestanden hatten.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,770 HKD. Im letzten Jahr hatte Guangzhou Shipyard International einen Gewinn von 0,290 HKD je Aktie eingefahren.

Der Jahresumsatz wurde auf 22,27 Milliarden HKD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 21,03 Milliarden HKD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen