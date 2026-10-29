Guangzhou Tongda Auto Electric A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Guangzhou Tongda Auto Electric A lud am 26.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,070 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 284,7 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 13,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 250,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at