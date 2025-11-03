Guangzhou Zhujiang Industrial Development präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Guangzhou Zhujiang Industrial Development stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,02 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,030 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,74 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 422,4 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 452,9 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at