Guangzhou Zhujiang Industrial Development stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Guangzhou Zhujiang Industrial Development hat am 27.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 416,6 Millionen CNY – ein Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Guangzhou Zhujiang Industrial Development 395,7 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at