30.09.2026 06:31:29

Guaranty Trust: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Guaranty Trust hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.09.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte Guaranty Trust ebenfalls ein EPS von 0,190 USD je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Guaranty Trust 390,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 339,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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