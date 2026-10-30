Guaranty Trust gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guaranty Trust hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 0,20 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guaranty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 445,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guaranty Trust einen Umsatz von 380,7 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at