Guaranty Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guaranty Trust hat am 28.09.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,19 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 391,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 15,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 340,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at