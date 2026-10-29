Guaranty Trust informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Guaranty Trust hat am 27.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 5,48 NGN je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guaranty Trust 7,54 NGN je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Guaranty Trust mit einem Umsatz von insgesamt 601,76 Milliarden NGN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 579,92 Milliarden NGN erwirtschaftet worden waren, um 3,77 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at