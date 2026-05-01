Guaranty Trust mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Guaranty Trust hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,21 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,260 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 441,1 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 29,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guaranty Trust einen Umsatz von 341,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at