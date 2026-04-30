Guaranty Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Guaranty Trust veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 5,89 NGN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guaranty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 7,84 NGN in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Guaranty Trust 609,81 Milliarden NGN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,12 Milliarden NGN erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at