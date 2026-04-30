|
30.04.2026 06:31:29
Guaranty Trust präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Guaranty Trust veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 5,89 NGN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Guaranty Trust noch ein Gewinn pro Aktie von 7,84 NGN in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Guaranty Trust 609,81 Milliarden NGN umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 520,12 Milliarden NGN erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!