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01.05.2026 06:31:29
Guaranty Trust stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Guaranty Trust gab am 28.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,21 USD, nach 0,260 USD im Vorjahresvergleich.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,22 Prozent auf 440,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 340,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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