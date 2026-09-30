Guaranty Trust: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Guaranty Trust gab am 28.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 5,29 NGN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5,89 NGN je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Guaranty Trust im vergangenen Quartal 534,26 Milliarden NGN verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guaranty Trust 537,15 Milliarden NGN umsetzen können.

Redaktion finanzen.at