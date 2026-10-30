Guaranty Trust zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Guaranty Trust gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,250 USD je Aktie generiert.

Beim Umsatz wurden 445,7 Millionen USD gegenüber 381,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at