Guararapes Confeccoes stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Guararapes Confeccoes lud am 11.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf 2,95 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Guararapes Confeccoes 0,500 BRL je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guararapes Confeccoes in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,90 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3,20 Milliarden BRL im Vergleich zu 3,03 Milliarden BRL im Vorjahresquartal.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 2,95 BRL gegenüber 0,470 BRL je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,96 Prozent auf 10,50 Milliarden BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,63 Milliarden BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at