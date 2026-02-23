|
23.02.2026 06:31:29
Guard Therapeutics International Registered stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Guard Therapeutics International Registered hat am 20.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,81 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,020 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 6,040 SEK ausgewiesen. Im Vorjahr waren -8,270 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
