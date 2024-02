Guardant Health: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Guardant Health präsentierte in der am 23.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,580 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,360 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,19 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 155,1 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 126,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 4,280 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Guardant Health ein Ergebnis je Aktie von -6,410 USD vermeldet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Guardant Health 563,95 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,45 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 449,54 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 3,577 USD geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 558,07 Millionen USD taxiert.

Redaktion finanzen.at