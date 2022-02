Guardant Health hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Guardant Health hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Das EPS lag bei -0,890 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,940 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 108,1 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 78,3 Millionen USD umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 4,000 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -2,600 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Guardant Health im vergangenen Geschäftsjahr 373,65 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 30,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guardant Health 286,73 Millionen USD umsetzen können.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 4,260 USD prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 364,36 Millionen USD erwartet.

