Guardant Health: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Guardant Health hat am 29.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Guardant Health hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,74 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,880 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Guardant Health im vergangenen Quartal 265,2 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 38,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Guardant Health 191,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at