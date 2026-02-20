Guardforce AI Company Aktie
WKN DE: A3C6H7 / ISIN: KYG4236L1124
|
20.02.2026 14:50:55
Guardforce AI Board Approves Program To Repurchase Upto $5 Mln Of Shares, Stock Up In Pre-Market
(RTTNews) - Guardforce AI Co., Limited (GFAI), Friday announced that its Board has approved a share repurchase program to purchase up to $5 million of the company's outstanding ordinary shares.
The program, which will be effective immediately and continue for up to one year from today, intends to utilize disciplined capital allocation to help enhance this long-term value.
It also reflects the company's belief that its current market valuation does not fully reflect its intrinsic value, including the strength of its legacy secured logistics business and the long-term potential of its AI business.
In the pre-market hours, GFAI is trading at $0.5599, up 27.91 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Guardforce AI Company Limited Registered Shs (Old)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Guardforce AI Company Limited Registered Shs (Old)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.