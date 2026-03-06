Boyd Aktie
WKN: A0B71W / ISIN: CA1033091002
|
06.03.2026 13:53:03
Guardian Capital LP Initiates Position in Boyd Group Services
According to a SEC filing dated Feb. 17, Guardian Capital LP initiated a new position in Boyd Group Services (NYSE:BGSI), buying 448,067 shares.Boyd Group Services operates collision repair and auto glass centers in North America, with a network spanning both the United States and Canada. The company serves insurance partners and retail clients.Guardian Capital LP showed its confidence in Boyd Group Services' prospects by quickly ramping up its equity position. It didn't own any shares as of Sept. 30, but quickly purchased over 448,000.
Analysen zu Boyd
Aktien in diesem Artikel
|Boyd Group Services Inc Registered Shs
|224,83
|-2,07%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.