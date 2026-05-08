Guardian Pharmacy Services A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Guardian Pharmacy Services A hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,21 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,150 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 336,6 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Guardian Pharmacy Services A einen Umsatz von 329,3 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at