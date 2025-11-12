Guardian Pharmacy Services A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Guardian Pharmacy Services A hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,15 USD. Im letzten Jahr hatte Guardian Pharmacy Services A einen Gewinn von -2,000 USD je Aktie eingefahren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Guardian Pharmacy Services A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 377,4 Millionen USD im Vergleich zu 314,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at