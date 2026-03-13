|
Guardian Pharmacy Services A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Guardian Pharmacy Services A hat am 11.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,33 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,230 USD je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 17,44 Prozent auf 397,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 338,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 0,780 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Guardian Pharmacy Services A -1,770 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Guardian Pharmacy Services A 1,45 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 17,93 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 1,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
