Volcano CorpShs Aktie

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WKN DE: A0J3CM / ISIN: US9286451003

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05.08.2026 02:15:20

Guatemala: Towns evacuated as Fuego volcano erupts

The country's disaster agency issued its second-highest warning level and urged residents to seek shelter. Onlookers have also been warned to stop climbing a nearby volcano to take videos of the eruption.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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