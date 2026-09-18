Gubre Fabrikalari TAS präsentierte Quartalsergebnisse

Gubre Fabrikalari TAS gab am 15.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,72 TRY. Im Vorjahresviertel waren 2,86 TRY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 13,87 Milliarden TRY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,46 Milliarden TRY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at